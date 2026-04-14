“Los medicamentos del sector público son seguros”, responde Salud sobre compras de Keytruda falsificada











Ciudad de Mexico , 14 de abril de 2026 Ver más periódicos

La investigación del ICIJ muestra que el gobierno federal compró medicamentos oncológicos falsificados. / Foto: ICIJ

La Secretaría de Salud afirmó que los medicamentos que ofrece el sector público, incluida la Keytruda, son seguros, en respuesta a una investigación publicada por este diario sobre la compra de medicamento falsificado para tratar cáncer.

A través de un comunicado, la dependencia señaló que “los medicamentos utilizados en el sector público cumplen con estrictos estándares de seguridad, calidad y eficacia”.

El Sol de México publicó en su edición del lunes la investigación La medicina del millón (The Cancer Calculus), coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) en el que participaron 124 periodistas de 48 medios distintos (incluido ICIJ) desde 37 países diferentes.

Te puede interesar: Compran medicamento falsificado para tratar cáncer

La investigación del Consorcio detalla cómo el gobierno mexicano compró medicamentos oncológicos falsificados utilizados para tratar a pacientes con cáncer en hospitales públicos del país. En algunos casos causaron efectos adversos. En al menos uno, hubo un fallecimiento confirmado.

Dicho medicamento sirve para más de una docena de cánceres, entre ellos algunos de mayor prevalencia como los de pulmón, mama o el colorrectal, además del linfoma de Hodgkin , que también afecta a población infantil.

La indagatoria del ICIJ indica que algunos hospitales públicos aumentaron las compras sin calcular cuántos pacientes recibían Keytruda, instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) adquirieron la medicina a sobreprecio o, como fue el caso del ISSSTE, donde administraron medicamentos falsificados.

Además, el ICIJ detalla que 61 pacientes a quienes negaron el tratamiento tuvieron que interponer amparos ante la justicia, algunos murieron y otros más asumieron los gastos de un fármaco que cuesta en México hasta el doble que en otros países.

En respuesta, la Secretaría de Salud sostuvo este martes que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) mantiene vigilancia permanente en toda la cadena de suministro.

En el caso de pembrolizumab, emitió alertas oportunas ante posibles falsificaciones y activó mecanismos de identificación, control y retiro de productos. Secretaría de Salud.

Sobre el evento en Yucatán reportado por el ICIJ, en el que un paciente reportó haber presentado síntomas como dolor generalizado, náusea, vómito y cefalea de manera súbita después de la administración del medicamento presuntamente falsificado, la dependencia sostuvo que las autoridades actuaron de inmediato.

Además, la institución subrayó que el ISSSTE hizo la compra del medicamento conforme a la ley, con validación sanitaria y condiciones de mercado. “El precio se ubicó dentro del margen permitido, es decir, hasta un 10 por ciento conforme a la Ley de Adquisiciones. Además, se reforzaron los controles de calidad y verificación con fabricantes”.

Sobre la falta del medicamento en el INCan reportada por el Consorcio, la Secretaría de Salud declaró que la disponibilidad del medicamento aumentó, pasando de dos mil 316 piezas en 2024 a tres mil 436 en 2025.