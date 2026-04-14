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Méxicomartes, 14 de abril de 2026

“Los medicamentos del sector público son seguros”, responde Salud sobre compras de Keytruda falsificada

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación detalla que el gobierno mexicano compró medicamentos oncológicos falsificados

Montserrat Maldonado

“Se suspendió el uso del producto, se notificó a las instancias correspondientes y se brindó atención médica, dando seguimiento al caso”, mencionó la Secretaría. 

Licenciada en Comunicación y Periodismo por la UNAM. Mexiquense. Reportera de educación, derechos humanos, género y política.

Montserrat Sanchez Maldonado
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