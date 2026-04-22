Luisa Alcalde deja la dirigencia nacional de Morena; acepta ir al frente de la Consejería Jurídica del gobierno

Alcalde era dirigente nacional de Morena desde 2024 y aceptó la propuesta de Sheinbaum como consejera del gobierno tras la renuncia de Esthela Damián

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

“Logramos una hazaña organizativa. Hoy tenemos un comité de Morena en todas las 71 mil 500 electorales del país”, agregó.

La mañana de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que Esthela Damián, su actual consejera jurídica, le entregó su carta de renuncia a partir del 30 de abril.

En su carta, hecha pública por Esthela Damián Peralta en redes sociales, la actual consejera jurídica dijo que buscará competir por un cargo en Guerrero.

Ante la inminente ausencia de Esthela Damián, Sheinbaum Pardo dijo que invitó a Luisa María Alcalde a ocupar dicho cargo, propuesta para la que Alcalde Luján pidió tiempo para pensar y que está tarde confirmó.