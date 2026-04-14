Luisa María Alcalde descarta renuncia a Morena y acusa campaña de rumores desde la oposición

La dirigente partido del afirmó que el movimiento está “fuerte y unido” y expuso que sólo dejaría el cargo si la Presidenta se lo solicita

Rafael Ramírez / El Sol de México

Alcalde sostuvo que dichas versiones responden a una lógica de la oposición: “El león cree que todos son de su condición”, dijo.

En contraste, afirmó que Morena se mantiene cohesionado. “En Morena tenemos un movimiento fuerte y unido”, subrayó.

Respecto a su permanencia al frente del partido, Alcalde dejó claro que continuará en el cargo y que sólo lo dejaría ante una eventual solicitud de la titular del Ejecutivo federal.

En el mismo video, Alcalde agradeció las palabras de respaldo que la presidenta Claudia Sheinbaum le expresó durante su conferencia matutina de este lunes, donde reconoció su trabajo al frente del partido.

“Yo reconozco mucho el trabajo de Luisa María. Son la nueva generación. Es una mujer extraordinaria, muy trabajadora, viene del movimiento, es una joven con mucha convicción”, dijo la mandataria.