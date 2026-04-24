Luisa María Alcalde revisará viabilidad de posponer elección judicial a 2028, señala Sheinbaum
Legisladores de Morena ya presentaron una iniciativa para que la segunda elección judicial se realice hasta 2028 y no el próximo año, como se estableció en la reforma judicial
Laura Arana
Por lo pronto, la elección es en 2027 y ya con la valoración que encabece, si consideramos que desde el Ejecutivo hay que hacer una modificación, se enviará
La iniciativa fue presentada por los diputados Alfonso Ramírez Cuéllar, Olga Sánchez Cordero, Mariana Benítez Tiburcio y Alfredo Vázquez, así como por los senadores Javier Corral Jurado y Susana Harp.