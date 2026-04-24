La mandataria federal dijo que, por ahora, la elección judicial se tiene que ejecutar en 2027. / Foto: Presidencia

Luisa María Alcalde, como consejera jurídica del Ejecutivo federal, revisará si es viable posponer la elección judicial de 2027 a 2028, informó este viernes la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

En su conferencia de prensa matutina, la mandataria federal dijo que, por ahora, se tiene que ejecutar en 2027; sin embargo, una de las primeras encomiendas a Luisa María Alcalde, una vez que se suma al gobierno, es revisar si puede hacerse alguna modificarse y reformar la ley para posponer un año esta elección.

Esta semana, la mandataria federal sostuvo en su conferencia que “tiene que ver con recursos y la secretaria de Gobernación ha tenido algunas reuniones con el Instituto Nacional Electoral. Entonces, lo estamos analizando”, señaló.

Legisladores de Morena presentaron una iniciativa para modificar nuevamente la Constitución, a fin de que la segunda elección judicial se realice hasta 2028 y no el próximo año, como se estableció en la reforma judicial, para empatarla con la elección concurrente.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante