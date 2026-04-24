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Méxicoviernes, 24 de abril de 2026

Luisa María Alcalde revisará viabilidad de posponer elección judicial a 2028, señala Sheinbaum

Legisladores de Morena ya presentaron una iniciativa para que la segunda elección judicial se realice hasta 2028 y no el próximo año, como se estableció en la reforma judicial

Laura Arana

Por lo pronto, la elección es en 2027 y ya con la valoración que encabece, si consideramos que desde el Ejecutivo hay que hacer una modificación, se enviará

La iniciativa fue presentada por los diputados Alfonso Ramírez Cuéllar, Olga Sánchez Cordero, Mariana Benítez Tiburcio y Alfredo Vázquez, así como por los senadores Javier Corral Jurado y Susana Harp.

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