“Manos oscuras” quieren desestabilizar al país en tema de seguridad, asegura Layda Sansores

La gobernadora de Campeche dijo que que la presidenta Claudia Sheinbaum ha demostrado con cifras que han disminuidos los índices delictivos en el país

José Landa / Corresponsal

Dio las gracias a que Sheinbaum Pardo que “ha buscado recursos hasta debajo de las piedras” para apoyar a Campeche, pese a que, se quejó la gobernadora, esta entidad es la que menor presupuesto tiene de todas las del país.

Frente decenas de policías estatales, la gobernadora los felicitó y les dijo que ya no tienen nada que envidiarle a los yucatecos en seguridad ni en infraestructura.

La secretaria Muñoz Martínez informó que las nuevas instalaciones de la SPSC cuentan con espacios nuevos y mejorados, que sirven para el bienestar de las personas integrantes de la Policía Estatal Preventiva y demás personal.

Difícil año para Campeche en economía

“Nos quitan con esas fórmulas que no sé de dónde sacaron, pero son muy inhumanos quienes decidieron por lógicas internas la reducción presupuestal a la entidad”, expresó.

“Al irse el petróleo, no hay otra cosa de qué vivir. Apenas se está formando con empresas que confían en Campeche (…) Hay muchas otras empresas más que ya están llegando. Pero lo hemos hecho casi de la nada”, agregó.

Aclaró que a diferencia de administraciones pasadas, en la suya el dinero de la seguridad estatal ni de otras áreas, no se usa para comprar casas, en alusión al ex mandatario Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, aunque no dijo su nombre.