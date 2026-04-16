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Méxicojueves, 16 de abril de 2026

Maquiladoras en la frontera con EU reportan operativos migratorios sin previo aviso

Los trabajadores alertan sobre estas revisiones que hace el INM sin programar, pero la dependencia defiende que son operativos regulares

Roxana González

Con el mismo caso, Florences, maquiladora con sede en Tijuana, aseguró que la semana pasada recibió la visita de elementos de INM sin previo aviso.

Periodista con más de 25 años de experiencia en medios impresos; experta en política exterior y temas migratorios

Roxana Gonzalez
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