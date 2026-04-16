Maquiladoras en la frontera con EU reportan operativos migratorios sin previo aviso

Maquiladoras en Tijuana La reducción de la jornada laboral será gradual de dos horas por año / Foto: Archivo Carlos Luna / Al Sol de Tijuana

Empleados de empresas maquiladoras en Ciudad Juárez y Tijuana, en la frontera con Estados Unidos, han manifestado su sorpresa e inquietud ante lo que ellos denominan “redadas” por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) dentro de sus centros de trabajo.

En redes sociales comenzaron a circular distintos mensajes en los que los trabajadores advierten sobre la presencia de oficiales del INM en las maquiladoras. “Cuidado, cuidado, los ICE mexicanos están llevando a cabo redadas en maquilas, si no tienes papeles ten cuidado”, se lee un mensaje difundido en Facebook por el usuario manuel22, quien sale en video con un uniforme de la empresa Wiwynn.

Este diario contactó a la empresa, con sede en Ciudad Juárez, y confirmó la inspección de elementos del INM sin previo aviso. “Hace dos semanas llegaron tres camionetas, una como para doce personas, vacía, con el logotipo de la Secretaría de Gobernación e hicieron una inspección, a todos llamó la atención”, dijo la operadora, quien prefirió reservar su identidad por temor a represalias.

“Última hora, migración realiza redada inusual en maquilas del estado, agentes del Instituto Nacional de Migración, al estilo ICE están llegando a las empresas con lista en mano para verificar estatus migratorio. Tienen la orden de entrar a las maquiladoras”, alerta otro mensaje difundido en TikTok por maya_hrqz.

Te puede interesar: Preparan iniciativa para cambiar el nombre del Instituto Nacional de Migración, anuncia Sheinbaum

El Instituto Nacional de Migración, a cargo de Sergio Salomón, confirmó a El Sol de México estas revisiones, pero aseguró que se trata de “operativos migratorios regulares y agendados”, aunque las maquiladoras digan lo contrario.

Además aseguró que no se han detectado casos de inmigrantes indocumentados laborando de manera ilegal. “Son operativos de migración regulares y agendados. Hasta el momento se ha detectado que la situación migratoria de las personas extranjeras que laboran en las maquilas es regular”, respondió la dependencia.

Ruth Beltrán, integrante de Casa Migrante Tijuana, aseguró que los operativos por parte del INM no sólo se están aplicando en centros de trabajo, también debajo de puentes y a lo largo de la frontera con Estados Unidos como parte de una estrategia para frenar los flujos migratorios irregulares en la región y ponerlos de inmediato a disposición para su traslado vía terrestre o aérea de regreso a sus países de origen.

“Los migrantes nos han avisado de redadas a bordo de camionetas rotuladas con el logo del INM y la secretaría de Gobernación, por avenidas y zonas en las que los migrantes suelen armar sus albergues con casas de campaña, esperando la oportunidad de cruzar a Estados Unidos”, dijo la activista en entrevista telefónica.