Marchan abolicionistas en CDMX; cuestionan que se pretenda borrar a mujeres en las leyes 

El movimiento centra sus reclamos en vientres de alquiler, definición de “mujer” y violencia estructural

Sara Lovera

La movilización, de carácter reducido, se desarrolló bajo un amplio despliegue policial. Hubo un momento de tensión con elementos de seguridad; tras el incidente, la protesta continuó de manera pacífica durante casi tres horas.

Rechazo a la confusión entre sexo y género

Persistencia de la violencia estructural

La movilización concluyó sin mayores incidentes, tras reiterar su exigencia de que el Estado priorice la garantía de derechos sobre lo que consideran agendas ideológicas.