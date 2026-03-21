elsoldemexico
Méxicosábado, 21 de marzo de 2026

Marchan abolicionistas en CDMX; cuestionan que se pretenda borrar a mujeres en las leyes 

El movimiento centra sus reclamos en vientres de alquiler, definición de “mujer” y violencia estructural

Sara Lovera

La movilización, de carácter reducido, se desarrolló bajo un amplio despliegue policial. Hubo un momento de tensión con elementos de seguridad; tras el incidente, la protesta continuó de manera pacífica durante casi tres horas.

Rechazo a la confusión entre sexo y género

Persistencia de la violencia estructural

La movilización concluyó sin mayores incidentes, tras reiterar su exigencia de que el Estado priorice la garantía de derechos sobre lo que consideran agendas ideológicas.

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

9831bb2f-8539-4ba5-9612-748b46561df2
Alejandro Jiménez

Disco duro / Alma de México

image
Miguel Reyes Razo

De la pluma de Miguel Reyes Razo / MMH: entre Gastón Alegre y Manuel Mejido

delia nueva - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Delia Angélica Ortiz

Mi mamá y el sexo / De la boda falsa de Zendaya con Tom Holland a otros riesgos de la IA

image
Joel Hernández Santiago

Hojas de papel volando / La ‘maldita primavera’ en Guelatao

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES