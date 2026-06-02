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Méxicomartes, 2 de junio de 2026

María Montserrat Alvarado, la mexicana laica que dirigirá la comunicación del Vaticano

Será la primera mujer en asumir el cargo de prefecta del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, el cual asumirá el próximo 1 de noviembre

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Pablo Rodríguez

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Pablo Javier Rodriguez Juarez
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