María Montserrat Alvarado, la mexicana laica que dirigirá la comunicación del Vaticano
Será la primera mujer en asumir el cargo de prefecta del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, el cual asumirá el próximo 1 de noviembre
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