Marina detiene a El Jardinero, uno de los posibles sucesores de El Mencho en el CJNG

La operación para capturar a Audias Flores Silva en Nayarit fue planeada y ejecutada directamente por personal naval

Juan Carlos Rodríguez / El Sol de México

La operación fue planeada y ejecutada directamente por personal naval, como parte de los trabajos de inteligencia y acciones focalizadas contra objetivos prioritarios del crimen organizado.

La detención se enmarca en la cooperación bilateral en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, particularmente en el combate a organizaciones criminales transnacionales vinculadas al tráfico de drogas.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado los cargos específicos que enfrenta en territorio nacional, aunque se prevé que en las próximas horas se amplíe la información sobre su situación jurídica.

El Gabinete de Seguridad reconoció la labor del personal de la Marina por su participación en esta operación, que representa un golpe relevante contra las estructuras del Cártel Jalisco Nueva Generación.