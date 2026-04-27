Marina intercepta embarcación con seis personas y una tonelada de cocaína en aguas frente a costas de Chiapas

Durante la inspección de la embarcación, se localizaron 18 bultos con cocaína; los tripulantes detenidos son de nacionalidad extranjera

EFE

Por ello, la Armada, en funciones de Guardia Costera, ordenó el despliegue de unidades de superficie y aeronavales para “verificar su situación”.

A los seis tripulantes detenidos, que las autoridades mencionaron con nacionalidad extranjera, sin especificar sus orígenes, fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

“Esto representa una afectación de alrededor de más de 349 millones de pesos y evita que miles de dosis de esa droga lleguen a las calles”, añadió la institución federal.

En este operativo, de acuerdo a las autoridades, colaboraron efectivos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR).

Los narcotraficantes utilizan distintas vías, entre ellas el mar, para el tráfico de drogas en México y su potencial traslado hacia Estados Unidos.