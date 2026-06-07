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Méxicodomingo, 7 de junio de 2026

Marina ordena cierre de puertos en Acapulco, Zihuatanejo y Huatulco por riesgo de Depresión Tropical Dos-E

El gobierno federal activó el Plan Marina en su fase de Prevención en Colima, Guerrero y Oaxaca, para auxiliar a la población civil que pudiera verse afectada

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Juan Carlos Rodríguez / El Sol de México

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una víctima electrocutada en Yucatán

¿Qué recomienda Protección Civil para cuidarse de la Depresión Dos-E?

Juan Carlos Rodriguez
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