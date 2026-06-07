Marina ordena cierre de puertos en Acapulco, Zihuatanejo y Huatulco por riesgo de Depresión Tropical Dos-E

LOCAL

Retiran bloqueo en la México-Toluca; denuncian despojo en el bosque en Huixquilucan

Habitantes de la comunidad otomí de La Cañada señalaron que una superficie ubicada en el Cerro de la Palma fue delimitada recientemente con una cerca perimetral; temen afectaciones al territorio comunal y a una zona estratégica para la recarga de acuíferos