Marina ordena cierre de puertos en Acapulco, Zihuatanejo y Huatulco por riesgo de Depresión Tropical Dos-E
El gobierno federal activó el Plan Marina en su fase de Prevención en Colima, Guerrero y Oaxaca, para auxiliar a la población civil que pudiera verse afectada
Juan Carlos Rodríguez / El Sol de México
¿Qué recomienda Protección Civil para cuidarse de la Depresión Dos-E?
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