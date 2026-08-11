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Méxicomartes, 11 de agosto de 2026

Mario, aspirante a la ENES Mérida, a más de 10 mil pesos y 36 horas del examen de control en la CDMX

El joven aseguró que perdió la “esperanza” de ingresar a la UNAM, al considerar que no puede costear el viaje a la capital mexicana

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Rafael García

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UNAM_protesta
Rafael Alfaro Garcia - Yesica Cadena
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