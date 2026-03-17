Alicia Bárcena, titular de la Semarnat, advirtió del uso de plaguicidas en Estados Unidos que afecta el vuelo de este polinizador cada año

EFE

Además de los plaguicidas, la secretaria mencionó otros factores de riesgo como el turismo no regulado y la degradación del hábitat, producto del cambio climático.

También detalló que el mínimo histórico registrado fue de 0.67 hectáreas, en la temporada 2013-2014, mientras que el máximo fue de 18.19 hectáreas, alcanzado en 1996-1997.

Pese al incremento de este año, Bárcena llamó a mantener la cautela, al señalar que se detectó una afectación de 2.55 hectáreas dentro de la zona de hibernación, lo que refleja los retos persistentes para la conservación de la especie.

Durante esta temporada, el monitoreo en México incluyó visitas a 13 santuarios, así como el uso de imágenes satelitales y análisis forestales para evaluar la salud de los ecosistemas.