Maru Campos se reúne con Omar García Harfuch tras operativo con agentes de EU en Chihuahua

La mandataria estatal y el funcionario estatal hablarán sobre la participación de agentes de EU en el operativo del fin de semana pasado

Ariadna Lobo

Previo a la llegada de la gobernadora ingresaron a las instalaciones de la dependencia un par de camionetas de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El domingo, el fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, informó que dos elementos de la Fiscalía estatal y dos agentes estadounidenses fallecieron en un accidente carretero luego de participar en un operativo para desmantelar un narco laboratorio en la Sierra Tarahumara.

Ese mismo día, la gobernadora de Chihuahua afirmó que en el operativo también participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y pidió una reunión con Sheinbaum.

El miércoles, la Presidenta dijo que los elementos de la Defensa desconocían que hubiera agentes extranjeros en el operativo, y confirmó que buscaría a Campos para sostener una llamada telefónica.

Este jueves, en la mañanera, Sheinbaum mencionó que buscó a Maru Campos por teléfono pero no pudo localizarla, pero que hoy habría una reunión con García Harfuch para que informe sobre el operativo y la participación de los agentes estadounidenses.

“La busqué ayer. No estaba en la oficina, contestó el secretario particular. Hoy va a ver al secretario de Seguridad y, bueno, espero que nos podamos contactar. Pero sí la busqué de manera personal y, pues, no, ya no hubo comunicación”, indicó.