Más de 13 millones de personas salieron de la pobreza en últimos siete años, afirma STPS

En la conmemoración de los 90 años de la FNSI, el titular de la STPS, Marath Bolaños, destacó que México se pone con los estándares internacionales con la jornada laboral de 40 horas

Bertha Becerra / El Sol de México

Dijo que a lo largo de estos años “hemos visto importante ampliación, incremento, incluso fortalecimiento de los derechos laborales”.

Acerca de los resultados de la nueva política salarial esta el hecho de que 13.4 millones de personas salieron de la condición de pobreza, dijo.

Y adelantó que en las próximas semanas se darán a conocer anuncios correspondientes en esta materia.

Con esta medida son cerca de 206 mil trabajadores que ahora tienen reconocimiento pleno de ley, tanto por sus empleadores, como también en la seguridad social.

Jornada laboral de 40 horas semanales

Al referirse a la proclama histórica de las y los trabajadores que data ya de décadas, como es la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, Marath Bolaños, dijo:

“Esta medida representa un paso muy importante en la justicia social, largamente esperado”. Y comentó que se avanza en la actualización del tema del tiempo en el trabajo”.

Todas estas medidas, dijo son parte del método de trabajo de la política laboral de los últimos años, a través del diálogo social, del encuentro entre los empleadores y las y los trabajadores.

“Nos da muchísimo gusto saber que vamos en la dirección correcta, a través de medidas democráticas de diálogo, de pasos trascendentales en la vida pública del país, pero particularmente en beneficio de las familias trabajadoras”, expresó.

Y agradeció al secretario general de la FNSI, Felipe Vázquez Tamez su colaboración para avanzar, de manera conjunta, en el cumplimiento de la defensa de los derechos de las y los trabajadores.