Más de 189 mil mexicanos han sido repatriados en el actual gobierno de Trump: Segob











Ciudad de Mexico , 19 de marzo de 2026 Ver más periódicos

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, durante la conferencia Mañanera del Pueblo, desde Palacio Nacional, en la que explicó el Programa México te abraza / Foto: Galo Cañas Rodríguez / Cuartoscuro.com

Del 20 de enero de 2025 al 18 de marzo de 2026, el día de ayer, México registró un total de 189 mil 830 repatriaciones de ciudadanos nacionales desde Estados Unidos. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Gobernación (Segob), el flujo de retornos se concentró principalmente entre septiembre de 2025 y enero de 2026, periodo en el que se alcanzó un promedio de 15 mil personas repatriadas cada mes.

En conferencia de prensa mañanera, la titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez, informó que el país apoya a estas mexicanas y mexicanos a través de la estrategia “México te abraza” con la ayuda de 34 dependencias federales que brindan alojamiento, traslado a sus comunidades de origen, acceso a programas y acciones de bienestar, entre otros servicios que otorga el gobierno federal.

La secretaria Rosa Icela Rodríguez explicó que la gran mayoría de repatriaciones han sido por la vía terrestre (154 mil 072), mientras que solo 35 mil 758 llegaron a México en avión. La repatriación inicia en los 11 puntos de la frontera norte y en los aeropuertos de Villahermosa y Tapachula, donde se entrega una “carta de repatriación” para que los ciudadanos puedan acceder a diversos servicios públicos.

El gobierno también habilitó ocho centros de atención para recibir a personas repatriadas en siete estados: En Tijuana, Baja California; Nueva Rosita, en Coahuila; en Reynosa y Matamoros, en Tamaulipas; en Ciudad Juárez, Chihuahua; en Nogales, Sonora; Villahermosa, en Tabasco y en Tapachula, en el estado de Chiapas. Los centros tienen una capacidad individual de 200 personas, por lo que se considera que hay una capacidad total de recepción de mil 600 personas por día. Con estos centros de atención se ayudó a 130 mil 414 personas en los 14 meses del actual gobierno del presidente Donald Trump.