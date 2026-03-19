Más de 189 mil mexicanos han sido repatriados en el actual gobierno de Trump: Segob

Reportero de medio ambiente, derechos humanos y temas religiosos. Me gusta contar historias en las que se cruzan la ciencia, la vida cotidiana y los números. Ciclista urbano, cocinero ocasional y amante del café de especialidad.
Legisladores en ambas cámaras plantean que, ante una destitución presidencial, sea la ciudadanía quien elija a la persona que concluya el sexenio; rechazan el “Plan B” por no atender crimen organizado ni sobrerrepresentación
Del 20 de enero de 2025 al 18 de marzo de 2026, el día de ayer, México registró un total de 189 mil 830 repatriaciones de ciudadanos nacionales desde Estados Unidos. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Gobernación (Segob), el flujo de retornos se concentró principalmente entre septiembre de 2025 y enero de 2026, periodo en el que se alcanzó un promedio de 15 mil personas repatriadas cada mes.
En conferencia de prensa mañanera, la titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez, informó que el país apoya a estas mexicanas y mexicanos a través de la estrategia “México te abraza” con la ayuda de 34 dependencias federales que brindan alojamiento, traslado a sus comunidades de origen, acceso a programas y acciones de bienestar, entre otros servicios que otorga el gobierno federal.
La secretaria Rosa Icela Rodríguez explicó que la gran mayoría de repatriaciones han sido por la vía terrestre (154 mil 072), mientras que solo 35 mil 758 llegaron a México en avión. La repatriación inicia en los 11 puntos de la frontera norte y en los aeropuertos de Villahermosa y Tapachula, donde se entrega una “carta de repatriación” para que los ciudadanos puedan acceder a diversos servicios públicos.
El gobierno también habilitó ocho centros de atención para recibir a personas repatriadas en siete estados: En Tijuana, Baja California; Nueva Rosita, en Coahuila; en Reynosa y Matamoros, en Tamaulipas; en Ciudad Juárez, Chihuahua; en Nogales, Sonora; Villahermosa, en Tabasco y en Tapachula, en el estado de Chiapas. Los centros tienen una capacidad individual de 200 personas, por lo que se considera que hay una capacidad total de recepción de mil 600 personas por día. Con estos centros de atención se ayudó a 130 mil 414 personas en los 14 meses del actual gobierno del presidente Donald Trump.
En total, la titular de Segob celebró que la estrategia y los centros de atención lograron establecer un millón 188 mil servicios desde enero de 2025 al 18 de marzo de 2026, la mayoría de ellos como alimentos que brindaron a las y los mexicanos, así como el servicio de traslado a sus comunidades de origen, de la ayuda económica de dos mil pesos a través de las Tarjetas Paisano, que otorga la Secretaría de Bienestar, y de las 98 mil 698 personas que fueron afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) bajo un decreto presidencial por razones humanitarias. Además, se otorgaron 30 mil 932 tarjetas de Financiera para el Bienestar para el manejo de remesas y 42 mil 416 nacionales se incorporaron a diversos programas sociales.