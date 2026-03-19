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Méxicojueves, 19 de marzo de 2026

Más de 189 mil mexicanos han sido repatriados en el actual gobierno de Trump: Segob

El Gobierno Federal informó sobre la entrega de documentos de identidad, servicios de salud y apoyos económicos para el traslado de connacionales en los últimos 14 meses.

Jorge Salcedo / El Sol de México

Reportero de medio ambiente, derechos humanos y temas religiosos. Me gusta contar historias en las que se cruzan la ciencia, la vida cotidiana y los números. Ciclista urbano, cocinero ocasional y amante del café de especialidad.

Jorge Salcedo
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