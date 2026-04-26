El proceso registró 307 mil 241 aspirantes para Educación Media Superior, un aumento del 10% respecto al año pasado

Redacción / El Sol De México

Comentó que en 2025 se registraron 272 mil 393 aspirantes, mientras que este año la cifra ascendió a 307 mil 241, lo que representa un incremento de 10 por ciento.

“Estos resultados demuestran que las juventudes reconocen cada vez más las alternativas educativas que privilegian el acceso universal y la continuidad escolar”, dijo Delgado Carrillo

En este sentido, informó que 18 estados del país ya adoptaron el ingreso a la Educación Media Superior sin examen, consolidando una política nacional orientada a eliminar la exclusión educativa.

Las entidades que ya operan bajo este esquema son: Baja California, Chihuahua, Colima, Durango, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.