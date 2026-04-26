Más de 300 mil estudiantes se inscriben al nuevo modelo “Mi derecho, mi lugar” para bachillerato
El proceso registró 307 mil 241 aspirantes para Educación Media Superior, un aumento del 10% respecto al año pasado
Redacción / El Sol De México
Comentó que en 2025 se registraron 272 mil 393 aspirantes, mientras que este año la cifra ascendió a 307 mil 241, lo que representa un incremento de 10 por ciento.
“Estos resultados demuestran que las juventudes reconocen cada vez más las alternativas educativas que privilegian el acceso universal y la continuidad escolar”, dijo Delgado Carrillo
En este sentido, informó que 18 estados del país ya adoptaron el ingreso a la Educación Media Superior sin examen, consolidando una política nacional orientada a eliminar la exclusión educativa.
Las entidades que ya operan bajo este esquema son: Baja California, Chihuahua, Colima, Durango, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.