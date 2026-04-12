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Méxicodomingo, 12 de abril de 2026

Más de mil 200 iraníes ingresaron a México los primeros dos meses de 2026

Según datos de Migración, en los dos primeros meses del año ingresaron a nuestro país mil 267 iraníes, de los cuales sólo tres han dejado el país

Roxana González

Entre los mecanismos de apoyo está la Regularización por Razones Humanitarias o el trámite de Visitante por Razones Humanitarias, que permiten permanecer legalmente sin incurrir en sanciones graves.

Esta cifra representa tres veces a los registros de ingreso del mismo periodo del 2025, cuando sólo entraron 16 ciudadanos iraníes a nuestro país, vía terrestre, desde la Unión Americana.

En opinión del doctor Jesús Pérez Caballero, investigador del Colegio de la Frontera Norte, este incremento puede relacionarse con la guerra y el temor de los iraníes de permanecer en Estados Unidos.

Periodista con más de 25 años de experiencia en medios impresos; experta en política exterior y temas migratorios

Roxana Gonzalez
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