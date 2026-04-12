









Ciudad de Mexico , 12 de abril de 2026 Ver más periódicos

Comunidad iraní y mexicanos durante una protesta contra la guerra al exterior de la embajada de Estados Unidos de Norteamérica en México el pasado 7 de marzo / Foto: Ivonne Rodríguez/El Sol de México

De acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria, de la Secretaría de Gobernación, de los mil 267 iraníes que entraron a México en los dos primeros meses del año, mientras al corte del 3 de abril sólo tres habían dejado el país.

Amir y su familia son algunos de ellos. Desde Cancún, a donde llegaron de vacaciones justo el día en que Estados Unidos e Israel decidieron atacar su país (28 de febrero), narra que se encuentran con unos amigos mexicanos que viven en ese destino turístico. “Si no fueran por ellos, no estaríamos aquí, no podemos pagar hotel mucho tiempo” afirma en el poco español que habla.

En entrevista con El Sol de México, agregó que sólo venían por 10 días para conocer la Rivera Maya, pero por la guerra han tenido temor a regresar, por lo están decididos a esperar hasta que haya condiciones para regresar seguros a Teherán. “Tengo tres hijos y hoy es más seguro México para mi familia, sabemos que tenemos que regresar, pero lo haremos hasta que estemos seguros”, dijo.

Desde el estallido de la guerra, el espacio aéreo y los principales aeropuertos de Irán permanecen cerrados o con severas restricciones, lo que ha provocado la suspensión de los vuelos comerciales regulares.

El martes, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la suspensión de los ataques contra Irán por dos semanas, tras negociaciones con Pakistán. La tregua fue condicionada a que Teherán abra el estrecho de Ormuz que es clave para la exportación de crudo y otras materias primas del Golfo Pérsico.

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“A nadie le gusta la guerra, así que aquí permaneceremos hasta que haya seguridad para volver, también esperamos noticias de nuestras familias que se quedaron en Irán, por fortuna puedo trabajar a distancia y es lo que he estado haciendo”, agregó Amir, quien es empleado en una empresa de computación en su país.

Comunidad iraníe y mexicanos durante una protesta contra la guerra al exterior de la embajada de Estados Unidos de Norteamérica en México el pasado 7 de marzo / Foto: Ivonne Rodríguez/El Sol de México

Los iraníes que viajan a México como turistas o para hacer negocios tienen que tramitar una visa que les permite estar en el país hasta por 180 días, es decir seis meses, pero en caso de guerra o conflicto, como en este caso, tienen derecho a solicitar protección internacional y regularizar su situación migratoria para permanecer legalmente el tiempo que sea necesario, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Migración (INM).

De acuerdo con los datos de la Unidad de Política Migratoria, entre enero y febrero pasado, un total de 841 iraníes ingresaron a nuestro país a través del aeropuerto internacional de Cancún: 188 por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y 85 por el de San José del Cabo, en Baja California. Otros ingresos vía aérea fueron Tulúm, Puerto Vallarta, Mazatlán y Guadalajara.

Otros 56 iraníes más, de acuerdo con la información, ingresaron a México vía terrestre en los primeros dos meses del año, la mayoría de ellos, 50, procedentes de Estados Unidos a través de los distintos puntos de cruce en la frontera común como la autopista San Diego-Tijuana y Tijuana-Chaparral.

“Cualquiera puede sentir temor de estar en el país enemigo cuando se está en guerra. A menudo, los iraníes en Estados Unidos se encuentran en una posición compleja, atrapados entre las políticas de su país de origen y la hostilidad del gobierno estadounidense”, explicó.