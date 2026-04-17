Masa de aire polar cubrirá norte y noreste de México; Servicio Meteorológico Nacional prevé heladas

Durante el fin de semana, la presencia del Frente Frío 45 ocasionará desde chubascos y lluvias hasta temperaturas bajo cero

KARINA ORTIZ PEREZ

Sin embargo, en otras regiones como la Ciudad de México el calor persistirá y podría llegar a los 30 grados debido a la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera que favorecerá ambiente caluroso a muy caluroso sobre gran parte de la República Mexicana.

De acuerdo al SMN, la onda de calor también impactará Sinaloa, el norte de Nayarit, Jalisco, el sur de Michoacán, Colima, Guerrero , Morelos y Oaxaca y Durango.

Habitantes de la CDMX sortean inundaciones y olas de calor

Tras un inicio de la primavera con días lluviosos, este fin de semana se espera que la temperatura en la Ciudad de México alcance los 31 grados, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil que activó este viernes la Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas altas.

Dio a conocer que para la tarde de este sábado prevé temperaturas de entre 30 a 32 grados en las alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

A pesar de que habrá cielos nublados, la radiación será alta y se recomienda el uso de bloqueador, ropa clara, gafas de sol y sombrero.

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Estos números superan los registrados por la misma dependencia en 2020, cuando las precipitaciones provocaron afectaciones en 483 viviendas y 32 calles primarias y secundarias, así como el remolque de 129 vehículos.