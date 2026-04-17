En el ataque fueron asesinadas otras dos personas, quienes al parecer eran los escoltas de Iván Tomás Luis Villaseca

Gustavo Sanchez Benitez

El dirigente recibió un impacto de bala y, aunque fue trasladado de emergencia a la Clínica Panamericana, al llegar se confirmó que ya no contaba con signos vitales. Tras el asesinato, se registraron algunos bloqueos este viernes en Oaxaca para exigir justicia.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca, a través de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto, inició la carpeta de investigación 8668/UEIH/2026 por el delito de Homicidio Calificado, tras los hechos delictivos registrados la noche de este 16 de abril en el municipio de San Sebastián Tutla.

En un comunicado informó que, en una estrecha coordinación con el Gabinete de Seguridad, la institución desplegó un equipo multidisciplinario para realizar las primeras indagatorias en las oficinas de un gremio de transportistas ubicadas en Privada Nogales.

En el lugar, peritos especializados localizaron dos cuerpos sin vida, los cuales presentaban lesiones por proyectil de arma de fuego.

Asimismo, se confirmó el deceso en una clínica particular de la víctima identificada como Iván Tomás Luis Villaseca, quien fungía como líder de dicha organización.

Los trabajos de inteligencia criminal han permitido establecer el seguimiento de los alrededores del sitio de la agresión. Se investiga el paso del vehículo en que viajaban los probables agresores, para definir las rutas de escape utilizadas.

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La Fiscalía del estado aseguró que no habrá impunidad y que las investigaciones avanzan de manera sólida para dar con el paradero de los responsables.

En el 2025 fue asesinado Juan Yavhe Luis Villaseca, hermano de Iván Tomás, en una balacera ocurrida en un parque, en donde también perdieron la vida su esposa y su hijo de dos años de edad.