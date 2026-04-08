MC acompañará la legislación secundaria de la jornada laboral de 40 horas, a pesar de ser insuficiente

El senador del partido naranja, Clemente Castañeda, sostuvo que los trabajadores necesitan certeza jurídica y esta iniciativa no la sostiene

Bertha Becerra / El Sol de México

La reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, debe traducirse en mejores condiciones efectivas de trabajo, particularmente en materia de descanso, salud y equilibrio entre vida laboral y vida personal.

“Y en Movimiento Ciudadano, consideramos que el dictamen en discursión no cumple con ese objetivo de manera integral”, afirmó el senador Clemente Castañeda, coordinador del grupo parlamentario de MC.

“Consideramos que el dictamen no garantiza una reducción efectiva de la jornada laboral, ni fortalece el derecho al descanso en términos sustantivos”, afirmó.

¿Cuál es el problema? cuestionó. Y respondió: Que hay una asimetría estructural en la relación laboral. Esto implica que en los hechos, no se modifica sustancialmente el régimen actual de descanso semanal, dijo el legislador jalisciense.

Adelantó que en el pleno presentarán una reserva para que quede de manera expresa establecida “una jornada máxima de 40 horas semanales y se garanticen dos días de descanso obligatorio, con goce íntegro de salario”.

Respecto al régimen de horas extras, señaló el senador Castañeda que el dictamen elimina la referencia a las sanciones al patrón del artículo 68, por exceder los límites legales de la jornada laboral.

Consideró el legislador jalisciense que “hay que revisar este tema, porque debilita los mecanismos de cumplimiento en un contexto donde la inspección es limitada.

Señaló que desde una perspectiva regulatoria, esto genera un incentivo adverso al cumplimiento de la jornada máxima.