“El futbol se disfruta cuando hay justicia, lo mismo ocurre en la vida pública” expuso Jorge Álvarez Máynez al presentar la estrategia del partido

Rafael Ramírez / El Sol de México

En su intervención, Álvarez Máynez planteó una reinterpretación del concepto de unidad, al rechazar que esta implique uniformidad o silencio de voces críticas.

“Unidad no es eliminar las diferencias; se construye desde la diversidad, el diálogo y la inclusión”, dijo.

El líder de MC también introdujo una dimensión social al discurso, al vincular el entusiasmo futbolero con problemáticas estructurales del país, como la desigualdad y la crisis de desapariciones.

“Es difícil convocar a un futuro compartido si no hay justicia… el futbol se disfruta cuando hay justicia; lo mismo ocurre en la vida pública”, señaló, al referirse a las familias que buscan a personas desaparecidas.

Asimismo, criticó la mercantilización del deporte al cuestionar la saturación de publicidad de apuestas y la exclusión de sectores que no pueden acceder a estadios o productos asociados al Mundial.

En el cierre, Álvarez Máynez recurrió a referencias literarias como Don Quijote de la Mancha para reforzar su narrativa de “idealismo” y perseverancia frente a escenarios adversos.

“Las batallas que valen la pena son las que se dan contra las realidades más injustas… la esperanza es la certeza de que algo tiene sentido, independientemente de cómo termine”, concluyó.

Con esta campaña, MC busca insertar su discurso político en la coyuntura del Mundial 2026, utilizando el futbol como vehículo simbólico para proyectar identidad, cohesión social y una narrativa de cambio rumbo a los próximos ciclos electorales.