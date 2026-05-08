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Méxicoviernes, 8 de mayo de 2026

MC exige compensación económica a personas cuidadoras tras adelanto de fin de clases

Los grupos con mayor cobertura de cuidados en el país son los niñas y niños desde los 5 a los 11 años de edad, según la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados del Inegi

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Montserrat Maldonado

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