MC exige compensación económica a personas cuidadoras tras adelanto de fin de clases

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Los grupos con mayor cobertura de cuidados en el país son los niñas y niños desde los 5 a los 11 años de edad, según la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados del Inegi
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