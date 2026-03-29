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Méxicodomingo, 29 de marzo de 2026

MC exige esclarecer derrame en el Golfo; acusa opacidad de Pemex y omisión federal

La bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado demanda investigaciones independientes, apoyo a comunidades y un plan urgente de restauración tras desastre ambiental en costas de Veracruz y Tabasco

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Rafael Ramírez / El Sol de México

Comunidades indígenas y pesqueras han denunciado afectaciones directas a sus medios de subsistencia, riesgos a la salud por exposición a sustancias tóxicas y la ausencia de información oportuna sobre los impactos del derrame.

“El Estado mexicano debe actuar con responsabilidad y a la altura de la emergencia. No se puede permitir que un desastre de esta magnitud quede sin responsables ni que las comunidades afectadas enfrenten solas sus consecuencias”, señalaron.

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Soy reportero desde que los teléfonos tenían antena. Escribo del congreso y partidos políticos.

Rafael Ramirez
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