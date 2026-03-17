MC no va a buscar la revocación de mandato de la Presidenta en plan B de reforma electoral: Máynez

Así lo aseguró Jorge Álvarez Máynez al exponer que ello generaría inestabilidad política; añadió que su partido apoyará propuestas con “sentido común”

Rafael Ramírez / El Sol de México

En declaraciones a medios en el Senado, el excandidato presidencial dejó claro que Movimiento Ciudadano no acompañará una reforma que coloque al país en una discusión sobre la continuidad de la presidenta Sheinbaum.

En contraste, el dirigente “emecista” señaló que su partido sí está dispuesto a discutir propuestas orientadas a combatir excesos presupuestales, reducir duplicidades y revisar gastos en congresos locales, ayuntamientos y tribunales electorales.

Sostuvo que, cuando se trate de medidas con “sentido común” para recortar privilegios, Movimiento Ciudadano estará abierto al diálogo. Incluso recordó que esa postura forma parte de la historia de su fuerza política.

Finalmente, sostuvo que su partido mantendrá una posición de diálogo y contraste frente a la iniciativa presidencial, pero sin caer en descalificaciones ni en posturas “golpistas” contra la Presidenta.