MC pide que Plan B de Sheinbaum sea sometido a un proceso parlamentario abierto y sin prisas

El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado cuestionó la revocación de mandato y dijo que la propuesta de la mandataria no representa una reforma electoral de fondo

Rafael Ramírez / El Sol de México

“Nosotros esperamos que haya una discusión amplia, razonada, libre, que analicemos puntualmente los pormenores de la iniciativa”, afirmó.

“Este asunto de la revocación de mandato, que lo quieren convertir en ratificación de mandato, es algo que hay que revisar con muchísima puntualidad”, subrayó.

El senador emecista fue más allá al cuestionar el alcance de la iniciativa presidencial, al considerar que no representa una reforma electoral de fondo.

“Esta iniciativa que manda la Presidenta de la República es todo menos una iniciativa de reforma electoral. Es mucho más una salida política para rescatar algunas banderas perdidas por la Cuarta Transformación”, sostuvo.

Añadió que, a su juicio, se trata de una propuesta “carente de imaginación y de profundidad”, al no plantear cambios estructurales sobre el acceso, la distribución y el ejercicio del poder político en el país.

En ese contexto, recordó que Movimiento Ciudadano ya presentó una propuesta alterna de reforma electoral, la cual —dijo— debería ser tomada en cuenta en el debate legislativo.

Sobre el proceso que seguirá la iniciativa, Castañeda insistió en la necesidad de abrir la discusión a distintos sectores y evitar una aprobación apresurada.

“No se puede discutir como quiera que sea al vapor, con prisas. Debe tener un proceso parlamentario ordinario, pulcro, y entre más personas involucradas haya en esa discusión, será mucho más sano”, apuntó.