En 2025, el IMSS y el ISSSTE reportaron 48 casos de personas con otitis media y problemas intestinales a causa del sarampión

Montserrat Maldonado

Sin embargo, el ISSSTE resaltó que hay registro de cinco pacientes que fueron admitidos como urgencia.

Sarampión con complicaciones

La Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca que las complicaciones son más frecuentes en los niños menores de cinco años y en los adultos mayores de 30.

Además, dichos problemas suelen ser más comunes en niños con mal nutrición, especialmente si presentan deficiencia de vitamina A o su sistema inmunitario está debilitado por el VIH u otras enfermedades.

En entrevista con El Sol de México, el doctor Jaime Briseño Ramírez, infectólogo y profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, dijo que las complicaciones por sarampión son muy bajas.

Briseño Ramírez destacó que para definir una complicación del sarampión es por el tiempo en el que se presenta.

“Suelen darse cuando los síntomas son cercanos a la infección del sarampión y se caracterizan principalmente por fiebre, irritabilidad, dolores estomacales, deshidratación por mencionar algunas”, dijo.

El sarampión provoca complicaciones intestinales frecuentes, siendo la diarrea la más común, a menudo acompañada de vómitos y deshidratación, especialmente en niños pequeños.

Además, el médico resaltó que la mayoría de las muertes que se dan por sarampión no son directamente causadas por el virus, sino por infecciones secundarias.