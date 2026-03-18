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Méxicomiércoles, 18 de marzo de 2026

Mexicanos que vivan en el extranjero podrán utilizar pasaporte vencido para tramitar INE

Lo anterior siempre que el documento no tenga más de 10 años de haber expirado y la persona titular haya tenido al menos 12 años al momento de su expedición

Rafael García

Toda vez, agregó, que a partir de esa edad y, para toda su vida, conserve sus rasgos fisonómicos.

El instituto explicó que esta medida se analizó en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a fin de establecer mecanismos que permitan verificar en sus bases de datos la expedición legal de estos documentos.

Esto con dos objetivos: mantener la certeza y seguridad en los procesos de identificación de las personas solicitantes y facilitar el acceso al trámite de la credencial para votar.

“Las medidas se integran a la estrategia institucional orientada a ampliar las condiciones que faciliten el ejercicio de los derechos político-electorales de las mexicanas y los mexicanos residentes fuera del país”, señaló en un comunicado.

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