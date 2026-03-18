Mexicanos que vivan en el extranjero podrán utilizar pasaporte vencido para tramitar INE

Lo anterior siempre que el documento no tenga más de 10 años de haber expirado y la persona titular haya tenido al menos 12 años al momento de su expedición

Rafael García

Toda vez, agregó, que a partir de esa edad y, para toda su vida, conserve sus rasgos fisonómicos.

El instituto explicó que esta medida se analizó en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a fin de establecer mecanismos que permitan verificar en sus bases de datos la expedición legal de estos documentos.

Esto con dos objetivos: mantener la certeza y seguridad en los procesos de identificación de las personas solicitantes y facilitar el acceso al trámite de la credencial para votar.

“Las medidas se integran a la estrategia institucional orientada a ampliar las condiciones que faciliten el ejercicio de los derechos político-electorales de las mexicanas y los mexicanos residentes fuera del país”, señaló en un comunicado.