México, a ciegas en materia de consumo y daños del fentanilo

Un informe de la organización InSight Crime indica que encuestas incompletas, subregistro de muertes y vacíos de información son factores que impiden dimensionar la presencia real de la droga en el país

Juan Carlos Rodríguez / El Sol de México

Este sistema recopila información de centros no gubernamentales sobre las experiencias de los pacientes con diversas drogas, sus sustancias principales de consumo y sus características sociodemográficas.

Pero estos datos no son totalmente fiables. Aunque ofrece una visión más actualizada de las tendencias, el Sisvea excluye a las personas que no están inscritas en programas de tratamiento.

Otro problema para dimensionar el problema del fentanilo en México es la contabilidad de muertes por sobredosis.

Esta base de datos depende los certificados de defunción emitidos por el Registro Civil de México, información que es recopilada y sistematizada por la Conasama y por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Sin embargo, debido al tiempo necesario para validar la información, estos reportes suelen publicarse con retraso, por lo que actualmente sólo tienen estadísticas de 2023.

Adicionalmente, la información consignada en los certificados de defunción se basa en reportes de hospitales, servicios de emergencia y servicios médicos forenses.

Como resultado, destaca el informe, no es posible diferenciar cuántas de estas muertes están específicamente vinculadas al consumo de fentanilo.