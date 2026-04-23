México abre investigación a Marcelo Ebrard por albergar a su hijo en Embajada

La semana pasada, Ebrard admitió que su hijo se estuvo quedando en la sede diplomática por medio año, aunque aseguró que no se utilizaron recursos públicos indebidamente

EFE

“En todo caso normar, si no existen esas normas, normar las características de las embajadas”, agregó.

No obstante, el actual titular de Economía negó que se hubieran utilizado recursos públicos de manera indebida y aseguró que su decisión respondió a una preocupación personal como padre, en medio de la pandemia de la covid-19.

“No veo en ello ningún abuso de mi parte, salvo la preocupación de un papá por un hijo. No usamos ningún recurso indebidamente”, afirmó entonces Ebrard.

Ebrard explicó que la entonces embajadora le ofreció alojar a su hijo “como un hijo” durante el tiempo que fuera necesario, en el contexto de las restricciones sanitarias vigentes por la pandemia.