El Estado mexicano busca que se garanticen condiciones dignas de detención a connacionales, incluyendo atención médica oportuna, alimentación adecuada e higiene

Rafael Ramírez / El Sol de México

La funcionaria advirtió que los fallecimientos no son hechos aislados, sino que apuntan a “fallas sistémicas, insuficiencias operativas y posibles negligencias”, particularmente en el acceso a servicios médicos.

Señaló que con su intervención legal, el Estado mexicano busca que se garanticen condiciones dignas de detención, incluyendo atención médica oportuna, alimentación adecuada, higiene y mecanismos efectivos de supervisión.

El diplomático subrayó que cada fallecimiento representa “una tragedia humana” y evidenció problemas de comunicación entre autoridades migratorias y familiares.

Asimismo, informó que tras recientes operativos migratorios, se han entrevistado a cerca de mil 800 personas mexicanas detenidas: 92 por ciento hombres y ocho por ciento mujeres, en su mayoría con más de una década de residencia en Estados Unidos.

Destacó que 36 por ciento de los detenidos tiene hijos nacidos en ese país, lo que evidencia su arraigo social y familiar.

“Se trata de personas que han construido su vida en este país, con vínculos familiares y comunitarios sólidos” y que son “contribuyentes activos a la prosperidad de la sociedad en general”, apuntó.