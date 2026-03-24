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Méxicomartes, 24 de marzo de 2026

México baja de 11 a 7 feminicidios diarios: Secretaría de las Mujeres

La Secretaría de las Mujeres estima que con la estrategia de seguridad nacional siga disminuyendo el número de víctimas de feminicidio

Montserrat Maldonado

En México, cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que las víctimas de feminicidio han disminuido en los últimos cuatro años. 

Proponen Ley general contra el feminicidio con penas de hasta 70 años

También incorpora 21 agravantes, como que la víctima sea niña, adolescente, persona adulta mayor, tenga discapacidad, sea migrante o pertenezca a pueblos indígenas o afrodescendientes, así como cuando el crimen se cometa frente a hijos o hijas.

Licenciada en Comunicación y Periodismo por la UNAM. Mexiquense. Reportera de educación, derechos humanos, género y política.

Montserrat Sanchez Maldonado
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