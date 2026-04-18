Los mandatarios llamaron al diálogo y a respetar la soberanía del país; así como implementar las medidas necesarias para aliviar la situación

Laura Arana

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Además, reiteraron la necesidad de respetar en todo momento el Derecho Internacional, “y los principios de integridad territorial, igualdad soberana y arreglo pacífico de las controversias, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas”.

También, México, Brasil y España reafirmaron el compromiso con los derechos humanos, los valores democráticos y el multilateralismo.

Hacemos un llamamiento a un diálogo sincero, respetuoso y acorde con el Derecho Internacional y con los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Su objetivo debe ser encontrar una solución duradera a la actual situación y garantizar que sea el propio pueblo cubano quien decida su futuro en plena libertad”.

Este sábado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, propuso en España, durante la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, que se emitiera una declaración en contra de la intervención militar en Cuba. Además, remarcó que el diálogo y la paz deben prevalecer.

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En marzo pasado, el gobierno mexicano informó que había otorgado un total de 3 mil 125 toneladas de ayuda humanitaria destinada a la población civil del pueblo de Cuba.