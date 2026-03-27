México busca a dos embarcaciones que iban a Cuba con ayuda humanitaria: Sheinbaum
La presidenta dio a conocer que la búsqueda de las dos embarcaciones comenzó cuando el barco de la Semar que las seguía perdió el contacto con ellas
Montserrat Maldonado
En conferencia de prensa matutina, la mandataria dijo que hay dos embarcaciones con las que se ha perdido contacto.
“Un barco le daba seguimiento, tuvo contacto con ellos y después de algunas horas ya no y a partir de ahí inició un proceso de búsqueda. Sabemos que en una de ellas iban nueve personas”, mencionó.
De acuerdo con la información disponible, dichas embarcaciones tenían previsto arribar entre los días 24 y 25 de marzo.
México y la ayuda a Cuba
Una de ellas se registró en febrero de 2026 cuando la Secretaría de Marina envió, a través de la Armada de México, un cargamento con ayuda humanitaria a la República de Cuba.
Mientras que la carga del buque ARM Huasteco llevó 92 toneladas de frijol más 23 toneladas de alimentos varios.
Licenciada en Comunicación y Periodismo por la UNAM. Mexiquense. Reportera de educación, derechos humanos, género y política.