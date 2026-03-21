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Méxicosábado, 21 de marzo de 2026

México debe evitar soluciones falsas en materia ambiental

Marcos Orallena, relator especial de las Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, dijo que nuestro país requiere mejorar su atención al tema del agua

Jorge Salcedo / El Sol de México

Ayer, Orellana terminó su visita de 10 días por México en la que habló con representantes de gobiernos, de organizaciones no gubernamentales, con miembros de comunidades y académicos sobre derechos humanos y manejo de residuos.

Política ambiental y manejo de tóxicos

En la entrevista, el relator comentó que si bien México es un gran impulsor de políticas ambientales a nivel internacional, estas deben implementarse en el país de manera vinculante.

Fragmentación institucional y coordinación necesaria

“No basta con reconocer las emergencias sanitarias en el papel; hace falta que las normas sean operantes y que se detenga la creación de zonas donde se sacrifica la vida humana en favor del crecimiento industrial”, afirmó.

Reportero de medio ambiente, derechos humanos y temas religiosos. Me gusta contar historias en las que se cruzan la ciencia, la vida cotidiana y los números. Ciclista urbano, cocinero ocasional y amante del café de especialidad.

Jorge Salcedo
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