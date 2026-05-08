elsoldemexico
Méxicoviernes, 8 de mayo de 2026

México descarta incluir el término “madre buscadora” en Ley que protege a defensores de derechos humanos

La Corte IDH ordenó al Estado la integración de este concepto; el gobierno respondió que la ley actual ya protege su labor

Síguenos en:whatsappgoogle

Montserrat Maldonado

916941_Aniversario luctuoso Lilia Alejandra Antimonementa _web

Una traición al dolor

Aniversario luctuoso Lilia Alejandra Antimonementa
WhatsApp Image 2026-04-16 at 19.04.11

Reclama la indiferencia de las autoridades

1045438_Día Contra la Desaparición Forzada CDMX_web
Montserrat Sanchez Maldonado
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Luis Carriles

Aguas profundas / Los compromisos mineros Rubén Rocha

c17cc4fe-f5c4-41df-af3b-942f5a14c476
Hiroshi Takahashi

El Espectador / La Colección Gelman: un logro cultural que debe ser resguardado

image
Rubén Moreira

El gringo viejo

image
Saúl Monreal Ávila

Moralizar a Morena

LO+RECIENTE

horoscopelarge

Newsletter

¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.

CARTONES