México descarta incluir el término “madre buscadora” en Ley que protege a defensores de derechos humanos
La Corte IDH ordenó al Estado la integración de este concepto; el gobierno respondió que la ley actual ya protege su labor
Últimas notas:
- México descarta incluir el término “madre buscadora” en Ley que protege a defensores de derechos humanos
- Coalición por el Derecho al Cuidado Digno y Tiempo Propio de las Mujeres rechaza adelanto del fin del ciclo escolar
- La cobertura de temas ambientales enfrenta altos niveles de violencia: 70% de periodistas ha sufrido ataques