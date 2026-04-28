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Méxicomartes, 28 de abril de 2026

México encabeza cifras de abuso sexual infantil, alertan senadoras de MC y PAN

Advierten que la mayoría de los agresores se encuentran dentro del entorno familiar; impulsan iniciativa para restringir el acceso de menores a hoteles con adultos sin acreditación legal

Rafael Ramírez / El Sol de México

Asimismo, lamentó que, aunque existen estadísticas sobre el fenómeno, estas no reflejan la dimensión del dolor que viven las víctimas y sus familias.

Advirtió que en casi el 90 por ciento de los casos el agresor vive en el mismo entorno familiar, lo que agrava la situación, y destacó que apenas el 10 por ciento de estos delitos se denuncian.

Falta de controles en hoteles facilita la trata sexual infantil, señala el PAN

Soy reportero desde que los teléfonos tenían antena. Escribo del congreso y partidos políticos.

Rafael Ramirez
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