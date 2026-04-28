México encabeza cifras de abuso sexual infantil, alertan senadoras de MC y PAN
Advierten que la mayoría de los agresores se encuentran dentro del entorno familiar; impulsan iniciativa para restringir el acceso de menores a hoteles con adultos sin acreditación legal
Rafael Ramírez / El Sol de México
Asimismo, lamentó que, aunque existen estadísticas sobre el fenómeno, estas no reflejan la dimensión del dolor que viven las víctimas y sus familias.
Advirtió que en casi el 90 por ciento de los casos el agresor vive en el mismo entorno familiar, lo que agrava la situación, y destacó que apenas el 10 por ciento de estos delitos se denuncian.
Falta de controles en hoteles facilita la trata sexual infantil, señala el PAN
Soy reportero desde que los teléfonos tenían antena. Escribo del congreso y partidos políticos.