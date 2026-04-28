México encabeza cifras de abuso sexual infantil, alertan senadoras de MC y PAN

Advierten que la mayoría de los agresores se encuentran dentro del entorno familiar; impulsan iniciativa para restringir el acceso de menores a hoteles con adultos sin acreditación legal

Rafael Ramírez / El Sol de México

Asimismo, lamentó que, aunque existen estadísticas sobre el fenómeno, estas no reflejan la dimensión del dolor que viven las víctimas y sus familias.

Advirtió que en casi el 90 por ciento de los casos el agresor vive en el mismo entorno familiar, lo que agrava la situación, y destacó que apenas el 10 por ciento de estos delitos se denuncian.

Falta de controles en hoteles facilita la trata sexual infantil, señala el PAN