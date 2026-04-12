México enciende la llama del deporte y la educación para los Juegos Centroamericanos 2026

Desde Teotihuacán, la ceremonia ancestral mostró la unión de la historia, educación y deporte en el marco del centenario de la justa regional

Victor Hugo Solano

“El fuego nuevo simboliza el equilibrio, la identidad y la unión de los pueblos”, expresó el funcionario al recordar que esta justa deportiva, iniciada en 1926, cumple un siglo de historia consolidándose como una de las competencias más importantes de la región.

Durante el evento, Delfina Gómez resaltó que el encendido del fuego en Teotihuacán representa luz, sabiduría y unión, al tiempo que conecta el pasado prehispánico con el presente contemporáneo.

“Este sitio es símbolo de organización social y cultura desde tiempos ancestrales”, afirmó, al destacar la relevancia de preservar estas tradiciones en escenarios internacionales.

En el marco del centenario de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, esta edición reunirá a 36 países. La participación de atletas, entrenadores y delegaciones internacionales refuerza el carácter multicultural y fraterno de esta justa deportiva.

El encendido del Fuego Nuevo marca el inicio de la cuenta regresiva la competencia que se celebrará en Santo Domingo, República Dominicana, del 24 de julio al 8 de agosto de 2026.