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Méxicosábado, 11 de abril de 2026

México es el segundo destino de transferencias fraudulentas

Según un informe del FBI, hacia nuestro país se registraron mil 782 operaciones de este tipo en 2025, cifra solo superada por Hong Kong

Pablo Rodríguez

En la más reciente edición del informe, solo fue superado por Hong Kong, que concentró más de mil 800 transacciones de este tipo.

Aunque el documento no desglosa los tipos de delitos por país, sí identifica las principales tendencias globales. Entre ellas destaca el phishing, una forma de suplantación de identidad.

De acuerdo con el FBI, estos casos generaron pérdidas por casi mil 600 millones de dólares en 2025, aunque el reporte no desglosa el impacto económico por país.

Tan solo en 2025, las autoridades estadounidenses aseguraron cerca de 171 millones 970 mil dólares.

En este contexto, el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, advirtió que las autoridades intensificarán las acciones contra estos delitos.

Apasionado del arte, la cultura y la lectura, disfruto la música y la capoeira. Reportero interesado en derechos humanos y libertad de expresión

Pablo Javier Rodriguez Juarez
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