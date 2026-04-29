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Méxicomiércoles, 29 de abril de 2026

México es un hermano con el que deseamos mantener un diálogo constante, dice el canciller español

Durante un mensaje Manuel Albares agregó que España está del lado de México en el tema de un comercio internacional basado en reglas

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Roxana González

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