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Méxicoviernes, 20 de marzo de 2026

México exige investigación tras muerte joven de 19 años en custodia de ICE

El gobierno federal envió una nueva nota diplomática y analiza medidas adicionales de protesta ante el fallecimiento de un joven de 19 años en una cárcel de Florida

Jorge Salcedo / El Sol de México

Asimismo señaló que la Cancillería y el subsecretario para América Norte, Roberto Velasco, analizan actualmente diversas medidas para elevar la protesta por todos los medios diplomáticos disponibles.

“El informe es que el joven se suicidio, sin embargo nosotros queremos una investigación profunda”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el Consulado General de México en Miami activó un protocolo consular y visitó el centro de detención Glades County donde se encontró al mexicano muerto.

Reportero de medio ambiente, derechos humanos y temas religiosos. Me gusta contar historias en las que se cruzan la ciencia, la vida cotidiana y los números. Ciclista urbano, cocinero ocasional y amante del café de especialidad.

Jorge Salcedo
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