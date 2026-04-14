México fortalece su promoción turística en Brasil durante la WTM Latin America 2026

Autoridades mexicanas y empresas del sector participan en la feria turística más importante de la región para atraer visitantes y fortalecer alianzas internacionales

Victor Hugo Solano

Durante la inauguración del pabellón mexicano, autoridades y representantes del sector sostuvieron encuentros con funcionarios del Ministerio de Turismo de Brasil, además de participar en una cumbre regional que reúne a líderes del turismo en América Latina.

La WTM Latin America concentra a más de 837 expositores de 49 países y cerca de 32 mil profesionales, lo que la convierte en una plataforma estratégica para la promoción de destinos y el fortalecimiento de alianzas comerciales.

Estrategia para atraer más turistas brasileños

En este contexto, destaca la implementación del visado electrónico para ciudadanos brasileños, una medida que busca facilitar el ingreso al país y detonar el crecimiento del turismo internacional.

Asimismo, las cifras muestran una tendencia positiva: durante los primeros meses de 2026, el flujo de pasajeros creció 9.2 por ciento, mientras que el número de vuelos aumentó 13.4 por ciento, alcanzando un total de 152 operaciones.

Promoción de destinos y generación de negocios

El pabellón de México en la feria se promueven diversos destinos turísticos, destacando la participación de Baja California Sur y Quintana Roo, entidades clave en la oferta de sol y playa.

Además, participan 19 empresas del sector turístico, lo que permite generar encuentros de negocios, alianzas estratégicas y oportunidades de inversión en la industria.

Las autoridades señalaron que este tipo de eventos internacionales son fundamentales para posicionar a México como uno de los destinos más atractivos a nivel global, gracias a su diversidad cultural, natural y gastronómica.