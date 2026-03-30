El pasado viernes se informó de la muerte de otro mexicano que estaba bajo custodia del ICE en un centro migratorio de California

Rafael Ramírez / El Sol de México

Asimismo, se enviarán cartas a las autoridades estadounidenses para quejarse de la “deficiente atención médica” en el centro de Adelanto, en California, donde estaba retenido el mexicano fallecido.

“Vamos a tomar más acciones de reclamo frente a lo que ocurrió”, afirmó Sheinbaum en su conferencia matutina de este lunes.

Asimismo, funcionarios mexicanos sostendrán reuniones en Los Ángeles con familiares del fallecido y con defensores de derechos humanos, con el objetivo de “detonar apoyo a nivel comunitario” y para presionar a las autoridades de Estados Unidos.

También se mandarán cartas a legisladores federales de California, al fiscal estatal y con el gobernador, el demócrata Gavin Newsom.

“Hoy el subsecretario para América del Norte (Roberto Velasco) abordará el tema con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson”, añadió la presidenta.

La dependencia indicó que dará seguimiento al caso para esclarecer los hechos y garantizar que se deslinden responsabilidades, además de brindar acompañamiento consular a los familiares.

Sheinbaum detalló que autoridades mexicanas ofrecerán una conferencia de prensa en Los Ángeles para dar a conocer la postura oficial y las acciones que se impulsarán ante este nuevo caso.

Subrayó que el centro de detención donde ocurrió el fallecimiento ha registrado incidentes previos, lo que incrementa la preocupación del gobierno mexicano sobre las condiciones en las que se encuentran los connacionales detenidos en Estados Unidos.

“Ha habido varias situaciones en ese centro, por eso la conferencia se realizará allá”, explicó.