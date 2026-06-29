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Méxicolunes, 29 de junio de 2026

México obtiene 0.64 en su primer Índice de Inclusión LGBTIQ+; reprueba en seguridad y educación

Los mejores resultados del índice corresponden a la participación política y cívica, con una puntuación de 0.84, debido al reconocimiento de los derechos y libertades de la comunidad de la diversidad sexual

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Gloria López / El Sol de México

México carece de legislación que proteja a menores intersex de cirugías de “normalización”

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No hay ambientes escolares seguros para la comunidad LGBTIQ+

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Arcoiris Global Rainbow Luces Mes del Orgullo Pride-59
Gloria Lopez
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