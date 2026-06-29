México obtiene 0.64 en su primer Índice de Inclusión LGBTIQ+; reprueba en seguridad y educación
Los mejores resultados del índice corresponden a la participación política y cívica, con una puntuación de 0.84, debido al reconocimiento de los derechos y libertades de la comunidad de la diversidad sexual
Gloria López / El Sol de México
México carece de legislación que proteja a menores intersex de cirugías de “normalización”
No hay ambientes escolares seguros para la comunidad LGBTIQ+
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