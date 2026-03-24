









Ciudad de Mexico , 24 de marzo de 2026 Ver más periódicos

El desperdicio de alimentos en México podría aumentar hasta 50% durante el Mundial 2026, agravando la inseguridad alimentaria que afecta a millones de personas. / Foto: Romina Solís / El Sol de México

El desperdicio de alimentos en México podría aumentar entre 40 y 50 por ciento durante la Copa Mundial de Futbol 2026 debido a la sobreproducción en servicios de comida preparada y dinámicas de consumo masivo como buffets.

Anabel Díaz Cantón, directora de Desarrollo Institucional de la Fundación Alimento Para Todos, explicó que México pierde cada año entre 20 y 30 toneladas de comida, cantidad que puede aumentar durante la competencia.

“Se tiene un estimado de que un tercio de la producción de alimentos a nivel nacional se desperdicia. Equivale a tirar dos cajas de tráileres llenas de comida cada minuto. (...) Se estima que este tercio de la producción puede incrementar hasta un 40 o 50 por ciento más en esta temporada mundialista”.

La directora resaltó que los problemas de distribución por la falta de transporte, las fallas en la cadena de envío, los desperfectos en el traslado o el almacenamiento y la aplicación de un estándar estético impuesto por los mercados agravan la situación de las 44 millones de personas con inseguridad alimentaria estimadas por la APT en el país, una cantidad que casi duplica los 27 millones de mexicanos calculados por la ONU.

La Comisión para la Cooperación Internacional (CCI), integrada por México, Estados Unidos y Canadá, perfila un programa de concientización que busca reducir el desperdicio de alimentos durante la Copa Mundial de Futbol 2026 y otros eventos de gran alcance.

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El proyecto prevé proporcionar 425 mil dólares canadienses, equivalentes a cerca de 5 millones 480 mil pesos mexicanos, para la elaboración de materiales de difusión sobre el desperdicio de alimentos - Plan Operativo 2025

“Tales materiales (carteles, anuncios para exteriores, infografías y contenido para redes sociales) servirán a entidades socias y aliadas, entre las que figuran gobiernos locales y municipales, responsables de la coordinación y organización de eventos, recintos públicos y deportivos y otras organizaciones”.

La estrategia de estas campañas se basa en la “exposición repetida”, es decir, la sensación de comodidad o seguridad por la que las preferencias de las personas se moldean o forman como resultado de haber estado expuestas a un estímulo en repetidas ocasiones, por breve y fugaz que sea dicha exposición, según estableció la CCI en el documento.

“En cuanto a este efecto de exposición repetida, (...) todavía no se tiene tan identificado a qué nos dedicamos, por ejemplo, los bancos de alimentos. Tampoco tenemos tan presente esta problemática del desperdicio y el hambre en nuestro país”, opinó la directora de Desarrollo Institucional de la Fundación Alimento Para Todos, Anabel Díaz Cantón, en entrevista con El Sol de México.

“La verdad es que sí ha habido un gran avance, sobre todo porque en estos eventos masivos (...) desde hace unos 3 años, más o menos, se ha rescatado el alimento de estos eventos masivos en la ciudad. Por ejemplo, rescatamos el alimento del Gran Premio Fórmula 1 y de festivales como Vive Latino y el Flow Fest. Yo creo que no es suficiente, pero sí es un gran paso porque tenemos a la población interesada en el Mundial contenida”.

De acuerdo con el documento, las dependencias encargadas de implementar el proyecto con los recursos otorgados por la comisión serán la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en México; la Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency, EPA) de Estados Unidos; y el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá (Environment and Climate Change Canada, ECCC).

Adicionalmente, organizaciones de operación de estadios locales, entidades e instalaciones colaboradoras, gobiernos locales de las sedes anfitrionas, oficinas regionales de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) y organizaciones sin fines de lucro de los tres países podrían participar con tareas de difusión, trabajo conjunto o alianzas.