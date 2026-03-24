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Méxicomartes, 24 de marzo de 2026

México podría desperdiciar hasta 50% más alimentos durante el Mundial

El país pierde cada año entre 20 y 30 toneladas de comida, cantidad que puede aumentar durante la competencia de futbol en el verano

Isaac Albarrán

La CCI establece que la repetición de estímulos puede modificar las decisiones y percepciones de las personas

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