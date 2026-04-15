La población de hipopótamos, derivada de los de Pablo Escobar, afecta a las especies como el manto y la tortuga de río, además de contaminar el agua. Imagen ilustrativa. / Foto: Fernando Carranza García / Cuartoscuro.com

La directora general de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en Colombia, Irene Vélez Torres, aclaró que el Gobierno de México rechazó oficialmente la translocación de hipopótamos debido a que no considera viable la recepción de estos ejemplares en su territorio.

Este martes, la ministra anunció que el gobierno del país tomó la medida de sacrificar 80 ejemplares que pertenecieron al narcotraficante Pablo Escobar, tras el aumento descontrolado de los animales, sin embargo, Ernesto Zazueta, presidente de Ostok Sanctuary y de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM), dijo que desde 2023 desarrolló un proyecto para la translocación de los hipopótamos y nunca recibió la autorización final del Ministerio de Medio Ambiente de Colombia.

A través de redes sociales, Vélez aseguró que “¡México no se ofreció a salvar hipopótamos!”, y que tras gestiones del Ministerio, las autoridades mexicanas informaron en 2024 que cualquier traslado estaría condicionado a que los animales hubieran nacido en cautiverio, requisito que no cumplen los ejemplares por ser descendientes de los hipopótamos introducidos ilegalmente por el narcotráfico.

El origen del problema se remonta a la década de 1980, cuando Escobar llevó de forma ilegal cuatro hipopótamos a su hacienda. Los animales quedaron a la deriva, lograron salir y comenzaron a reproducirse libremente, sin la presencia de depredadores naturales.

Desde 2022, el gobierno de Colombia declaró a los hipopótamos como especie exótica invasora, ya que son considerados como una amenaza en los ecosistemas y la biodiversidad nativa. De ese entonces han buscado controlar el crecimiento debido la población, sin embargo se han multiplicado hasta alcanzar cerca de 200 ejemplares.

De acuerdo con la ministra, el crecimiento descontrolado de la población de hipopótamos que se concentra en el río Magdalena, afecta a las especies como el manto y la tortuga de río, además de contaminar el agua.

“Para el caso de México, por gestión de nuestro Ministerio, el gobierno de ese país manifestó en 2024 que ‘no considera viable la traslocación a México de los ejemplares de Hippopotamus amphibius’. Esto quiere decir que desde entonces tenemos una negativa para esa movilidad internacional”, publicó.

No podrían ser los individuos descendientes de los cuatro hipopótamos que trajo ilegalmente a Colombia el narcotraficante Pablo Escobar. Ahora bien, el hecho de que México nos haya informado oficialmente que no autoriza la traslocación, no significa que hayamos dejado de intentarlo. Irene Vélez, directora general de la ANLA Colombia.

Explicó que el Gobierno del Cambio activó una robusta estrategia diplomática que incluye gestiones con siete países y la India para encontrar centros de acogida que cumplan con los estándares técnicos y jurídicos internacionales.

La Ministra destacó que han realizado comunicaciones formales con diversas naciones, reuniones con misiones diplomáticas y un plan de acción conjunto con Sudáfrica, país de origen de la especie, con el fin de garantizar que cualquier movimiento internacional cuente con las autorizaciones de la Convención CITES y certifique el bienestar animal.

Subrayó que la dirección de la ANLA defiende la aplicación de protocolos científicos de traslocación y eutanasia para mitigar el impacto irreparable que esta especie invasora genera sobre los ecosistemas y las especies nativas amenazadas.

Irene Vélez Torres enfatizó que su administración actúa con rigor técnico y responsabilidad, rechazando el uso de este tema como objeto de disputa política, y recordó que trasladar animales sin los permisos correspondientes constituye tráfico ilegal de fauna.

Recordemos que la postergación de una decisión incrementa la población de hipopótamos invasores, lo cual directamente tiene impactos irreparables sobre nuestros ecosistemas y especies, incluso en peligro de extinción. Irene Vélez, directora general de la ANLA Colombia.