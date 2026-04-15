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Méxicomiércoles, 15 de abril de 2026

México rechaza traslado de hipopótamos invasores en Colombia que pertenecían a Pablo Escobar

Este martes la ministra de medio ambiente en Colombia Irene Vélez Torres, anunció que tomaron la medida de sacrificar 80 ejemplares, tras el aumento descontrolado de los hipopótamos

Gloria López / El Sol de México

¿Por qué los hipopótamos de Pablo Escobar son considerados una amenaza?

Reportera de la CDMX. Cubro temas de género, política, derechos humanos y de la diversidad sexual.

Gloria Lopez
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