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Méxicomiércoles, 29 de abril de 2026

México recibe solicitudes de extradición de EU tras acusación a Rubén Rocha; pasa la petición a FGR

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que la petición de EU se ha turnado a la FGR

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Perla Ramírez / El Sol de México

Perla Ramirez
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