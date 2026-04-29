México recibe solicitudes de extradición de EU tras acusación a Rubén Rocha; pasa la petición a FGR

MÉXICO

EU presenta cargos penales contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por narcotráfico y tráfico de armas

En la acusación de la Fiscalía de Nueva York también se encuentran otros nueve funcionarios mexicanos, como el senador Enrique Inzunza Cazares; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; y el vicefiscal de esa entidad, Dámaso Castro Zaavedra