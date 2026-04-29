Méxicomiércoles, 29 de abril de 2026
México recibe solicitudes de extradición de EU tras acusación a Rubén Rocha; pasa la petición a FGR
En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que la petición de EU se ha turnado a la FGR
Perla Ramírez / El Sol de México
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