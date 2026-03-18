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Méxicomiércoles, 18 de marzo de 2026

México sale de los 10 países más felices del mundo

Finlandia se ubicó en el primer lugar de la lista por noveno año consecutivo, seguida de Islandia y Dinamarca  

Juan Luis Ramos / El Sol de México

No obstante, el informe, elaborado en el marco del Día Internacional de la Felicidad, que se conmemora el 20 de marzo, señala que, estadísticamente, México mantuvo los mismos niveles de felicidad que el año previo.

Asimismo, indica que el país forma parte de un conjunto de 16 naciones que tiene niveles de felicidad estadísticamente iguales, entre ellos Nueva Zelanda, Irlanda, Bélgica y Australia.

Finlandia se ubicó en el primer lugar de la lista por noveno año consecutivo, seguida de Islandia y Dinamarca como los tres países más felices en el mundo.

El reporte destaca que Costa Rica se ubicó en el cuarto lugar, con lo que por primera vez un país latinoamericano está entre las cinco naciones más felices.

Por el contrario, los países con menor promedio de felicidad en el último año fueron Afganistán, Sierra Leona, Malawi, Zimbabue y Botsuana.

El reporte destaca que la felicidad, entendida como la medida en que la experiencia de vida de las personas resulta satisfactoria, grata y significativa, es un indicador fundamental en la calidad de vida en un país.

Lector, melómano y viajero. Soy reportero de Finanzas y Negocios en El Sol de México, con una trayectoria de 17 años en medios.

Juan Luis Ramos
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