La mandataria federal subrayó que su administración no reprime, respeta la libertad de expresión y los derechos humanos

Laura Arana

La mandataria añadió que su gobierno se coordinará con el Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU, mientras las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores tienen una agenda de colaboración con distintas instituciones de Naciones Unidas.

El pasado 22 de abril, la Presidenta de México sostuvo en Palacio Nacional un encuentro con Volker Türk, con quien acordó mantener las vías de colaboración.

“Tuvimos una muy buena conversación y acordamos vías de colaboración. El respeto y promoción de los derechos humanos en nuestro país es un objetivo común”, publicó en sus redes sociales en aquella ocasión la mandataria.