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Méxicomiércoles, 1 de julio de 2026

México, segundo país con más importación de animales cazados como trofeo en el mundo

De acuerdo con un informe, México importó dos mil 432 trofeos de caza como elefantes, hipopótamos, osos, leones y jirafas

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Gloria López / El Sol de México

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Gloria Lopez
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