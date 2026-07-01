Méxicomiércoles, 1 de julio de 2026
México, segundo país con más importación de animales cazados como trofeo en el mundo
De acuerdo con un informe, México importó dos mil 432 trofeos de caza como elefantes, hipopótamos, osos, leones y jirafas
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